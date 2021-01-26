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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الاثنين 25 / 1 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الاثنين 25 / 1 / 2021 فى مقدمتها، اتحاد الكرة يقرر إقامة مباريات كأس مصر بدون الـvar ماعدا النهائى.
موسيمانى يعلن قائمة الأهلى لمواجهة بيراميدز بدون مفاجآت
أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تواجه بيراميدز غدًا، وجاءت القائمة لتضم كلاً من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا وصلاح محسن ومحمد شريف ومروان محسن ووالتر بواليا.
سلبية مسحة جهاد جريشة قبل إدارة مباراة الأهلى وبيراميدز بالدورى
جاءت نتيجة المسحة التى خضع لها الحكم المونديالى جهاد جريشة، سلبية، ليتأكد إدارته لمباراة الغد فى الدورى المصرى بين الأهلى وبيراميدز على استاد الدفاع الجوى.
الشناوى ووادي يعودان لقائمة بيراميدز أمام الأهلى
أعلن الأرجنتينى أروابارينا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، قائمة مباراة الأهلى المقرر لها فى السابعة والنصف مساء غدٍ الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ويحتل الأهلى صدارة الدورى برصيد 20 نقطة بعدما خاض 8 مواجهات حقق الفوز في 6 وتعاد في 2، وسجل لاعبوه 19 هدف وسكنت شباكه 4 أهداف، فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 13 نقطة، بعد أن خاض 8 مواجهات حقق الفوز في 3 وتعادل في 4 وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 11 هدف وسكنت شباكه 8 أهداف.
خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، على هامش تدريبات اليوم التى أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بالقلعة البيضاء، ضمن البروتوكول المتبع، استعدادا لمواجهة مصر المقاصة المقررة إقامتها الخميس المقبل فى الجولة العاشرة للدوري الممتاز.
وفد من الإسماعيلي يزور الأهلي ويجتمع مع سيد عبد الحفيظ.. صور
حرص علي أبو جريشة وعماد سليمان نجما النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابقين علي زيارة النادى الأهلى اليوم الإثنين حيث عقد الثنائي اجتماعًا مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر بعد سلسلة المشاورات التليفونية التي جمعت أبو جريشة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بغية استعارة بعض نجوم المارد الأحمر علي غرار الزيارة التي قام بها وفد الإسماعيلي لنادى الزمالك أمس.