7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الاثنين 25 / 1 / 2021

سلبية مسحة جهاد جريشة قبل إدارة مباراة الأهلى وبيراميدز بالدورى

الشناوى ووادي يعودان لقائمة بيراميدز أمام الأهلى

أعلن الأرجنتينى أروابارينا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، قائمة مباراة الأهلى المقرر لها فى السابعة والنصف مساء غدٍ الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ويحتل الأهلى صدارة الدورى برصيد 20 نقطة بعدما خاض 8 مواجهات حقق الفوز في 6 وتعاد في 2، وسجل لاعبوه 19 هدف وسكنت شباكه 4 أهداف، فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 13 نقطة، بعد أن خاض 8 مواجهات حقق الفوز في 3 وتعادل في 4 وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 11 هدف وسكنت شباكه 8 أهداف.