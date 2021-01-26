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7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الاثنين 25 / 1 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها المصرية اليوم الاثنين 25 / 1 / 2021 فى مقدمتها، اتحاد الكرة يقرر إقامة مباريات كأس مصر بدون الـvar ماعدا النهائى.

موسيمانى يعلن قائمة الأهلى لمواجهة بيراميدز بدون مفاجآت

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تواجه بيراميدز غدًا، وجاءت القائمة لتضم كلاً من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا وصلاح محسن ومحمد شريف ومروان محسن ووالتر بواليا.

موسيمانى يعلن قائمة الأهلى لمواجهة بيراميدز بدون مفاجآت

 

سلبية مسحة جهاد جريشة قبل إدارة مباراة الأهلى وبيراميدز بالدورى

جاءت نتيجة المسحة التى خضع لها الحكم المونديالى جهاد جريشة، سلبية، ليتأكد إدارته لمباراة الغد فى الدورى المصرى بين الأهلى وبيراميدز على استاد الدفاع الجوى.

سلبية مسحة جهاد جريشة قبل إدارة مباراة الأهلى وبيراميدز بالدورى

الشناوى ووادي يعودان لقائمة بيراميدز أمام الأهلى

أعلن الأرجنتينى أروابارينا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، قائمة مباراة الأهلى المقرر لها فى السابعة والنصف مساء غدٍ الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ويحتل الأهلى صدارة الدورى برصيد 20 نقطة بعدما خاض 8 مواجهات حقق الفوز في 6 وتعاد في 2، وسجل لاعبوه 19 هدف وسكنت شباكه 4 أهداف، فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 13 نقطة، بعد أن خاض 8 مواجهات حقق الفوز في 3 وتعادل في 4 وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 11 هدف وسكنت شباكه 8 أهداف.

الشناوى ووادي يعودان لقائمة بيراميدز أمام الأهلى

 

 

مران الزمالك اليوم.. مسحة وبرنامج بدني واجتماع باتشيكو باللاعبين

 

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، على هامش تدريبات اليوم التى أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بالقلعة البيضاء، ضمن البروتوكول المتبع، استعدادا لمواجهة مصر المقاصة المقررة إقامتها الخميس المقبل فى الجولة العاشرة للدوري الممتاز.

 

مران الزمالك اليوم.. مسحة كورونا وبرنامج بدني واجتماع باتشيكو باللاعبين

وفد من الإسماعيلي يزور الأهلي ويجتمع مع سيد عبد الحفيظ.. صور

حرص علي أبو جريشة وعماد سليمان نجما النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابقين علي زيارة النادى الأهلى اليوم الإثنين حيث عقد الثنائي اجتماعًا مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر بعد سلسلة المشاورات التليفونية التي جمعت أبو جريشة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بغية استعارة بعض نجوم المارد الأحمر علي غرار الزيارة التي قام بها وفد الإسماعيلي لنادى الزمالك أمس.

 

وفد من الاسماعيلي يزور الأهلي (1)

 

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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