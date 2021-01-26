شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم لكرة اليد 2021.. مواعيد مباريات دور الثمانية بالمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت مباريات الدور الرئيسي لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، المقامة في الأراضي المصرية، واكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي للمونديال.

ونجح الفراعنة في تقديم مستويات قوية بنهاية مباريات الدور الرئيسي، والتي تعادل الفراعنة فى نهايتها بنتيجة 25 / 25، قبل التأهل للدور ربع النهائي لبطولة العالم، لتضرب موعدا مع منتخب الدنمارك حامل اللقب، بعد التأهل كثاني المجموعة بعد السويد.

مواعيد مباريات دور الثمانية من كأس العالم لكرة اليد 2021

مصر والدنمارك

الأربعاء 27 يناير

الساعة 6.30 مساء

صالة استاد القاهرة الدولى

فرنسا والمجر

الأربعاء 27 يناير

الساعة 9.30 مساء

صالة الدكتور حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر

السويد وقطر

الأربعاء 27 يناير

الساعة 9.30 مساء

صالة استاد القاهرة الدولى

إسبانيا والنرويج

الأربعاء 27 يناير

الساعة 9.30 مساء

الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة

ويدخل منتخب الدنمارك البطولة كحامل لقب النسخة الماضية، كما يتواجد منتخب إسبانيا بطل أوروبا بجانب النرويج وصيف آخر نسختين من بطولة العالم.

كما يتواجد منتخب مصر بطل قارة إفريقيا وقطر بطل آسيا بجانب فرنسا الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد 6 مرات والسويد ثاني أكثر الفرق تتويجا بـ 4 ألقاب والمجر صاحبة فضية 1986.