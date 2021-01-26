شكرا لقرائتكم خبر عن الدنمارك تهزم كرواتيا 38-26 فى المجموعة الرابعة بالدور الرئيسى لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب الدنمارك على نظيره الكرواتى بنتيجة 38 /26، فى إطار آخر مواجهاته بالمجموعة الثانية بالدور الرئيسى ببطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 التى تستمر حتى يوم 31 يناير الجارى، ليتأهل منتخب الدنمارك أول المجموعة رسميا، وتصعد معها قطر كثاني المجموعة.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 17 /15 لصالح المنتخب الدنماركى فى شوط شهد تفوق كرواتيا فى بداية اللقاء قبل أن تسيطر الندية على كلا الفريقين، قبل أن يشهد المنتخب الدنماركى صحوة قوية منذ الدقيقة التاسعة عشرة، وينجح فى وصول فارق الأهداف إلى هدفين لصالحه حتى انتهاء الشوط.

بينما شهد الشوط الثانى، تألقا ملحوظا للمنتخب الدنماركى الذى أظهر خطورته من نهاية الشوط الأول حتى وصل فارق الأهداف إلى 10 فى العشر دقائق الثانية من عمر الشوط الثانى قبل أو تتسع فجوة الأهداف فى العشر دقائق الأخيرة، وسط محاولات بتقلبها من الجانب الكرواتى لينتهى اللقاء بفارق 12 هدفا لصالح الدنمارك.

وحصل على رجل المباراة أميل ياكوبسن لاعب المنتخب الدنماركى، فى ظل تألقه فى اللقاء وحصد إحصائيات عالية من خلال مشاركته فى المباراة.

وبذلك ارتفع رصيد المنتخب الدنمارك 10 نقاط إلى نقاط ضمن المجموعة الثانية، بينما ظل المنتخب الكرواتى بـ7 نقاط.

ويتواجد فى المجموعة الثانية بالدور الرئيسى، بجانب الدنمارك وكرواتيا كلا من قطر واليابان والأرجنتين والبحرين.