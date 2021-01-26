شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر: قبلنا التحدى ونظمنا مونديال على أعلى مستوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس هشام نصر، رئيس اتحاد اليد واللجنة المنظمة للمونديال، أن المنتخب الوطني قدم مستوى مشرفا في البطولة، موضحا أن مواجهة الدنمارك صعبة للغاية؛ بسبب وجود أهم وأفضل اللاعبين في العالم ضمن صفوفه.

وقال نصر، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع شوبير: إن مصر قبلت التحدي، ونظمت بطولة على أعلى مستوى، موضحا أنه يأمل في استمرار مشوار الفراعنة وتخطي الدنمارك في ربع النهائي.

وأضاف نصر: الحمد لله ربنا مضيعيش تعبنا، أحب أولا أن أشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على التهئنة، ونحن دائما من نستمد منه القوة، ونتمني أن نظل دائما عند حسن ظنه.

أما عن المباراة فكما شاهدنا جميعا جاءت عصيبة وكنا نعلم أنها عصيبة، شهدت قتالا حتى النهاية من منتخبين كبيرين أمتعا العالم، ومنحونا وجبة دسمة من فنون كرة اليد، واستطاع منتخبنا إقصاء منتخب اعتبره منتخب نجوم العالم؛ لأن كل لاعبيه محترفون فى أكبر أندية أوروبا وأعظمها، إلا أن عزيمة منتخبنا وقوته بمستواه الراقى كان الأجدر بالتأهل.

وأضاف أن ما تحقق إنجازا، ويكفى أن البطولة الحالية زاد عدد منتخباتها إلى 32 دولة، ومنتخبنا كرر إنجاز بطولة العالم الأخيرة، ودخل بين الثمانية الكبار مجددا، لنؤكد تفوقنا وما زالت لنا آمال، وتنتظرنا مواجهة من بطل العالم الدنمارك.

وعن حالته عندما تأخر تعادل منتخبنا فى الشوط الاول بفارق 4 أهداف، قال بداية المباراة لم تكن موفقة نتيجة الضغط الهائل الذي تحمله اللاعبين ونتج عنه توتر وتسرع، قبل أن يستطيع المنتخب تدارك أخطائه ما بين الشوطين والقتال فى الشوط الثانى حتى انتهت المباراة بالتعادل، وكنا أقرب للفوز، ومستوانا أفضل، والمنتخب السلوفيني هو من تعادل معنا فى نهاية المباراة، بعد تقدمنا عليه مع نهاية الشوط الثانى.