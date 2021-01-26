شكرا لقرائتكم خبر عن علي أبو جريشة: الأهلي داعم للإسماعيلي خلال المرحلة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف علي أبو جريشة، نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق، أن النادى الأهلي سوف يقوم بدعم قلعة الدراويش، خلال المرحلة المقبلة من قِبَل مجلس إدارة النادى برئاسة محمود الخطيب.

وأضاف على أبو جريشة خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلي، أنه خلال زيارته لمقر النادى بالجزيرة تم الاتفاق على التعاون بين فريقى الأهلي والإسماعيلي، وسوف يظهر نتائج هذا الاجتماع خلال اليومين القادمين.

حرص علي أبو جريشة وعماد سليمان، نجما النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر، السابقين على زيارة النادى الأهلى اليوم الإثنين، حيث عقد الثنائي اجتماعًا مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر، بعد سلسلة المشاورات التليفونية التي جمعت أبو جريشة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بغية استعارة بعض نجوم المارد الأحمر، على غرار الزيارة التي قام بها وفد الإسماعيلي لنادى الزمالك أمس.