شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان: من الصعب استبعاد شريف إكرامى من تشكيل بيراميدز أمام الاهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق سليمان مدرب حراس فريق البنك الاهلى على قوة مواجهة الغد بين بيراميدز والاهلى بالدورى قائلا "مباراة كبيرة وتحظى باهتمام إعلامى كبير بيراميدز كان ينافس على القمة فى بداية الموسم وبعد ذلك أصبح فى المركز الرابع والثالث وبدأ التراجع أتوقع أن تكون مباراة قوية وشريف اكرامى سوف يتواجد بالتشكيل الاساسى فى بيراميدز وأعتقد أنه من الصعب استبعاده أمام الاهلى " ومن المقرر أن يلتقى الأهلى مع بيراميدز الثلاثاء على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة العاشرة فى بطولة الدورى الممتاز.

وعلق طارق سليمان خلال تصريحات تلفزيونية على قرار اتحاد الكرة بشأن عودة الحراس الاجانب للدورى المصرى قائلا " قرار غريب هذا المركز حساس جدا وفى حال ضم الاهلى والزمالك لحراس أجانب فما موقف منتخب مصر إذا وحراس الاهلى والزمالك يلعبون تحت ضغط وهم أفضل من يمثل منتخب مصر أما فى حالة تنفيذ القرار سيكون هناك أضرار كبيرة ستعود على الكرة المصرية ".

رفع اتحاد الكرة الحظر تعاقد الأندية المصرية مع الحراس الأجانب بعد قرابة 10 سنوات من تطبيق القرار، وهو ما ساهم فى الارتقاء بمستوى الحراس المصريين بما يخدم المنتخبات الوطنية، وهو القرار الذى يعتبره البعض يعيد التدهور للحراس المحليين وأوصت الأندية فى اجتماعها على قواعد الموسم المقبل بتحديد عدد اللاعبين الأجانب بخمسة لاعبين دون تصنيف أو تحديد مراكزهم.