شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يكشف سر تأخر بطاقة مهاجمه الجديد كاريكاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي، سبب تأخر وصول البطاقة الدولية لمهاجم الفريق البترولى الجديد، الغاني كوامي كاريكاري، خاصة بعد الأنباء التي أثيرت خلال اليومين الماضيين بشأن وجود أزمة حول بطاقة اللاعب.

وقال عبد الناصر محمد، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن وجود خطأ في الاسم تسبب في تأخر وصول بطاقة كاريكاري، لافتا إلى أن إدارة فريقه تتابع كل الإجراءات المتعلقة بوصول البطاقة الدولية الخاصة باللاعب.

وأضاف مدير الكرة بإنبي، أن الغاني كوامي كاريكاري يشارك في تدريبات الفريق البترولى بصورة طبيعية، ويحاول حلمى طولان المدير الفني، تجهير اللاعب ليكون جاهزا في للمشاركة في مباريات الدوري المصري في أي وقت.

وأعلن نادي إنبي تعاقده مع المهاجم الغاني كوامي كاريكاري بعقد يمتد لمدة ثلاث سنوات في صفقة انتقال حر، ويمتاز اللاعب صاحب الـ28 عاما بقدرات بدنية وفنية كبيرة، ويعد أحد المهاجمين المتميزين، وشارك فى وقت سابق مع منتخب غانا الأوليمبى فى عدة مباريات، كما لعب للعديد من الأندية الأوروبية والخليجية.

وانضم الغاني كاريكاري لصفوف نادي العربي القطري موسم 2018، كما شارك مع نادي تيبيليسي بطل الدوري الجورجي في دوري أبطال أوروبا موسم 2019.

ووصل المهاجم الغاني إلى القاهرة نهاية شهر ديسمبر الماضي، ونال إشادة الجهاز الفني لفريق إنبي بقيادة حلمي طولان، بعد مشاهدة اللاعب داخل الملعب واستقر بنسبة كبيرة على الاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة، وقام كاريكاري بتوقيع عقود الانتقال لصفوف النادي البترولي في حضور عبد الناصر محمد مدير الكرة.