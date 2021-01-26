كارتيرون يكشف موقفه من احتراف مصطفى محمد.. وحقيقة مفاوضات بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للزمالك والحالي للتعاون السعودي، أن مصطفى محمد لديه الحق في الاحتراف، مشيرا إلى أنه لم يتلق عرضا لتدريب بيراميدز.

وقال كارتيرون، في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء: "لو كنت مديرا فنيا للزمالك لوافقت على رحيل مصطفى محمد لأنه حصل على وعد شفهي بالرحيل للاحتراف عقب نهائي دوري أبطال إفريقيا أثناء وجودي مع الفريق".

وأضاف: "مصطفى محمد له كل الحق للتمسك بحلمه في الاحتراف في هذا التوقيت، قيل له حرفيا إذا جاء عرض مناسب سأتركك ترحل، هذا حلمه وحلم كثير من اللاعبين الشباب أن يذهبوا للعب في أوروبا".

وأوضح: "مصطفى محمد يمتلك الإمكانيات التي تؤهله للعب في أندية أوروبية كبيرة، وبالتأكيد النادي سيستفيد ماليا".

وعن حقيقة تلقيه عرض للعودة إلى الدوري المصري، أكد كارتيرون: "تلقيت الكثير من الاتصالات الهاتفية من مصر والكثير من الصحفيين سألوني عن هذا الأمر".

وتابع: "لكي أكون صادقا، لم أتلق أي اتصال رسمي من بيراميدز، وإن كنت أرى أن النادي يمثل قوة ثالثة في الدوري المصري خلف الأهلي والزمالك، حيث يمتلك لاعبين مميزين، لكن الأمر ليس محل نقاش بالنسبة لي".

وعن إمكانية العودة للدوري المصري، كشف كارتيرون: "لا أخطط لمستقبلي، في المعتاد ليس لدي خطة طويلة الأمد للعمل، لكني أترك الأمور تسير كما هي، جئت بالصدفة للعمل مع وادي دجلة، ومنه إلى الأهلي ثم الزمالك، كل ذلك لم يكن مخططا له وكانت الأمور تسير كما هي".

وأثنى كارتيرون على قدرات يوسف أوباما صانع ألعاب الزمالك قائلا: "أتعجب من عدم استدعاء يوسف أوباما لمنتخب مصر لأنه لاعب استثنائي ويتمتع بموهبة كبيرة في كل مباراة يقدم كل ما لديه للفريق ويتميز بقدرات هائلة على المستوى الفني والبدني، أحبه منذ أن كان في وادي دجلة وأنا من أشد المعجبين به".

ووجه كارتيرون رسالة لجماهير الزمالك قائلا: "أتفهم إحباط جماهير الزمالك بعد رحيلي المفاجئ لأنني كنت سببا في إلحاق الألم بهم، ولا أستطيع القول أنهم على خطأ وأراهم على صواب في ردود أفعالهم، لكني في النهاية بشر لدي طاقة ومتطلبات".

وأتم المدير الفني الفرنسي قائلا: "أقدر حب جماهير الزمنالك لناديهم وأشكرهم على كل ما قدموه لي من مشاعر ورسائل، الناس في مصر عاطفيون وأتفهم إحباطهم، وأعتقد أن الزمالك يستحق المزيد من الألقاب وأتمنى لهم لقبا جديدا في الموسم المقبل".