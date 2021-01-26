"تنازل وأسباب خاصة".. كارتيرون يكشف كواليس رحيله "المؤلم" عن الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للزمالك، كواليس رحيله عن القلعة البيضاء، مشيرا إلى أنه فضَّل الانتقال لتدريب التعاون لأنه اسم كبير في الكرة السعودية.

وقال كارتيرون، في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": صباح الثلاثاء: "أحتفظ بذكرات استثنائية مع الزمالك وكانت علاقة استثنائية مع اللاعبين وما زلت على اتصال بالكثير من اللاعبين في الزمالك".

وأضاف مدرب التعاون: "أشعر بالسعادة بتبادل وجهات النظر حتى الآن فقد عشنا لحظات صعبة واخرى في النجاح، وكان فريق دائما قادر على تخطي النجاح، فقد كان فريق يساعدك على المنافسة في المواعيد الكبرى".

وتابع "كنت سعيد بتواجد لاعبين موهوبين في فريق الزمالك وقادرين على تقديم أداء متوازن في الدفاع ثم ينطلقوا في الهجوم لتحقيق ما نهدف إليه، فكان لديهم قدرة على تنفيذ ما أقول وكنت محظوظ بالتعامل مع هؤلاء اللاعبين".

وأوضح: "قرار الرحيل عن الزمالك كان مؤلم لأن التنازل عن خوض نصف نهائي ونهائي إفريقيا كان أمر صعب بالنسبة لي".

وأكد: "الأمور كانت صعبة بالرحيل في هذا الوقت، وتوقفت مع نفسي وتحدث هل استطيع المغادرة أم لا؟، في النهاية وجدت أنني قدمت للفريق ما يجعلني أستطيع الرحيل بعدها بعد الفوز على الترجي في السوبر الإفريقي وكان لدي الإمكانية الفوز بدوري أبطال إفريقيا مع الزمالك".

وواصل: "دائما معتاد على الانسحاب في اللحظة المناسبة وتركه على الطريق الصحيح وكان قريبا من تحقيق دوري أبطال إفريقيا".

وشدد: "لم تكن لحظة جيدة حين رحلت عن فريق الزمالك، كانت لحظة صعبة لكن كان لدي الشعور أنني لن أقدم المزيد لو استمريت مع الفريق، كان يمكنه أن يستكمل مع شخص أخر".

وأضاف: "سمعت عن الكثير من التفسيرات عن رحيلي، والظروف كان يمكن التعايش معها، والأمور كانت هادئة في هذا التوقيت، وكان هناك فرصة للفوز بدوري الأبطال".

وأكمل: "الأجواء كانت جيدة جدًا، ربما كنا نواجه بعض التعقيدات في بعض اللحظات على مستوى الإدارة، لكن في كل الأحوال الأجواء هي ما ساعدتنا على تجاوز الترجي بدوري الأبطال".

واستمر: "أمير مرتضى كان يقوم بعمل جيد وكنت سعيد حين رأيت الفريق تجاوز عقبة الرجاء المغربي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأتم كارتيرون قائلا: "حين غادرت لم يكن لدي الطاقة التي تدفعني للاستمرار".