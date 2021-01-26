باتشيكو: كنا نستطيع هزيمة الأهلي في نهائي إفريقيا.. وسنتوج بالدوري والأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك، أنه كان يتمنى تأجيل نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا بعد تأكد إصابة ثلاثة من لاعبين بفيروس كورونا وقتها.

وأشار باتشيكو في تصريحات عبر قناة النهار وان، إلى أنه كان يتمنى أن يتم التعامل مع المباراة من جانب الاتحاد الأفريقي "كاف" كما حدث مع الرجاء المغربي في قبل النهائي.

وقال باتشيكو: "تمنيت تأجيل نهائي دوري الأبطال بعد إصابات لاعبي الزمالك بفيروس كورونا، الأمر كان قد حدث مع الرجاء مرتين ضدنا، فلماذا لا يؤجل النهائي؟".

وأكمل: "كنا نستطيع الفوز على الأهلي في النهائي، لو كانت كرة زيزو التي ارتطمت في العارضة قد سكنت الشباك، لكننا تلقينا هدفًا في وقت صعب التعويض بعده".

وأضاف: "نهائي دوري الأبطال منح مصر صورة جيدة جدًا في الخارج وهذا أمر هام، الجميع في البرتغال كان يتحدث عنه، من شاركوا في المباراة كانوا جيدين جدًا ولا يصح أن يحزنوا بعد ما قدموه من مجهود".

واختتم: "إذا كان الثلاثي المصاب بكورونا متواجد في النهائي لكانت فرصنا في الفوز أكبر بكثير، الإصابات كانت في قلب الدفاع وصناعة اللعب وهذا أمر صعب ولكن رغم ذلك قدمنا أداء رائع".

من جانبه، أكد باتشيكو أنه يهدف للفوز بلقب الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا خلال الموسم الجاري مع الفريق، مؤكدا أنه يتعادل مع الأهلي رغم الملايين التي ينفقها النادي الأحمر.

وقال باتشيكو: "هذا الموسم سنصل إلى نهائي دوري الأبطال وسنتوج باللقب، هذا هو هدفنا الكبير، دائمًا ما أقول للاعبين أنا هنا لأنني أريد أن أكون بطلًا".

وأكمل: "هذا الموسم يجب أن نكون أبطال الدوري، لا يصح أن نكون خلف الأهلي بـ20 نقطة، منذ أن وصلت إلى مصر فالزمالك حقق نفس عدد نقاط الأهلي في كل المباريات".

واختتم: "الأهلي تعاقد مع لاعبين بالملايين وتحديدًا المهاجم والمدافع ونحن لن نبرم تعاقدات قوية واكتفينا بإعادة بعض المعارين، ورغم ذلك نتساوى في عدد النقاط بالدوري".