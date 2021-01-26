باتشيكو: طريقة تفكير شيكابالا تغيرت.. وكان بإمكانه أن يصبح مثل صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

كد جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك، أن طريقة تفكير وتدريب محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد فريقه قد تغيرت بشكل كبير في الفترة الحالية.

وأشار باتشيكو في تصريحات عبر قناة النهار وان، إلى ثقته في أن شيكابالا كان بإمكانه تقديم ما يقدمه محمد صلاح لاعب ليفربول حاليًا في القارة الأوروبية، إذا كان يمتلك نفس العقلية في السابق.

وقال باتشيكو: "دائمًا ما أتسائل ماذا حدث لشيكابالا، الآن هو يتدرب مثل لو كان سنه 20 سنة ومثل أي ناشيء، لو كان فعل ذلك وهو صغير في السن لكان مثل محمد صلاح وكان لانطلق بشكل رائع في أوروبا".

واختتم: "شيكابالا عندما كان في سبورتنج لشبونة لم يكن ليفكر بالطريقة التي يفكر بها الآن أو يخوض التدريبات بنفس الشكل، لو كان فعل ذلك لنجح بشكل رائع، ودائمًا ما أتحدث معه ومع كل لاعبي الفريق".