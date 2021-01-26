نشرة الإثنين.. توصيات اجتماع اتحاد الكرة.. وقائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الإثنين 25 يناير 2021.

اتحاد الكرة يعلن حكم مباراة بيراميدز والأهلي

منافس مصر.. الدنمارك تكتسح كرواتيا وتصحب قطر لربع نهائي مونديال اليد

محمود الخطيب رئيسًا لبعثة الأهلي في مونديال الأندية

خاص.. أول رد رسمي على "تسمم" لاعبي سلوفينيا في مونديال مصر لكرة اليد

قطر تهزم الأرجنتين وتنتظر هدية من الدنمارك للتأهل لربع نهائي المونديال

رمضان والسعيد على رأس قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلي

الدحيل يسحق أهلي قطر بسداسية في الكأس استعداداً لبطل إفريقيا

بالفيديو.. بادجي يفتتح أهدافه مع أنقرة التركي

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز.. عودة بانون والشناوي

رسميا.. تشيلسي يعلن إقالة لامبارد

اجتماع اتحاد الكرة.. تأجيل تشكيل الرابطة والأجانب والـ"VAR" ضمن التوصيات