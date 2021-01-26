باتشيكو يتحدث عن تطور طارق حامد.. وشرطه لضم باسم مرسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف"

أكد جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك، أن طارق حامد لاعب وسط فريقه نجح في التخلص من عدة مشاكل فنية كان يعاني منها في فترة ولاية البرتغالي الأولى للفريق.

وأشار باتشيكو في تصريحات عبر قناة النهار اون، إلى أنه يتمنى تواجد باسم مرسي في صفوف الزمالك، ولكن بشرط أن يكون في نفس مستواه الفني الذي كان عليه من قبل.

وقال باتشيكو: "طارق حامد هو أهم لاعب في الزمالك يعكس روح النادي، في فترة ولايتي الأول كان لديه مشاكل بسيطة فيما يخص التمركز، إندفاعه في اللعب كان يتسبب في هذه المشكلة ولكنه تطور كثيرًا".

وأكمل: "تطور طارق حامد جاء من ناحية دقة التمريرات وكذلك التمركز داخل الملعب، كثيرًا ما أعطي الظهيرين حرية التقدم في المباريات بحرية لثقتي في وجود طارق حامد لتغطيتهما، فهو ليس مغرورًا رغم مستواه ويعمل بقوة لمزيد من التطور".

وأضاف: "أرسل تحية خاصة وحارة لمؤمن زكريا، فهو لاعب ذكي للغاية ودائما ما كان يقرأ الكرة بشكل رائع وبالتالي يتحرك قبل المدافعين مما يؤدي لتسجيله أهداف كثيرة".

واختتم: "كنت أتمنى أن يتواجد باسم مرسي في الزمالك حاليًا إذا كان بنفس المستوى الذي ظهر به معي من قبل في ولايتي الأولى".