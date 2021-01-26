اتحاد الكرة يعلن حكم مباراة بيراميدز والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء طاقم تحكيم مباراة بيراميدز والأهلي مساء الثلاثاء في قمة منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدير المباراة جهاد جريشة كحكم ساحة، ويعاونه كل من سمير جمال وأحمد توفيق كحكمين مساعدين، والحكم الرابع عبد العزيز السيد وطارق مجدي كحكم فيديو ويعاونه مصطفى الشهدي.

في حين يدير مباراة المقاولون العرب وسموحة الحكم محمد الصباحي، ويعاونه كل من تحسين السادات وأيمن دعبس وعبدالرحمن محمدي كحكم رابع، ومحمود دسوقي كحكم فيديو ويعاونه عمرو رمضان.

يُذكر أن بيراميدز سيستضيف الأهلي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الدفاع الجوي.