"طرق بدائية ونهائي لن يتكرر".. الإعلام الدنماركي يهتم بمواجهة مصر في مونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أبدى الإعلام الدنماركي المقروء منه والمرئي اهتمامًا كبيرًا بمواجهة أحفاد الفايكينج مع مصر يوم الأربعاء القادم في إطار مباريات دور الثمانية من بطولة العالم لكرة اليد.

خبراء لعبة كرة اليد، القنوات التليفزيونية والصحف الإلكترونية أفردت عددًا من التقارير حول المواجهة المقبلة، والتي ستجمع الدنمارك بطل المجموعة الثانية بالدور الرئيسي للمونديال مع مصر وصيف المجموعة الرابعة ومنظم المسابقة.

وسائل الإعلام الدنماركية المختلفة كان اهتمامها الأول بغياب الحضور الجماهيري عن اللقاء وأثره السلبي على مصر، بالإضافة لاسترجاع ذاكرة الخسارة أمام الفراعنة في نهائي بطولة العالم للشباب بمصر عام 1993، إلى جانب الحديث عن بعض الأمور الفنية.

ويرصد الخليج 365 أبرز ما جاء في الإعلام الدنماركي نصًا كما ورد من قائليه في السطور التالية:

طرق بدائية ونهائي 93 لن يتكرر

"المصريون يمتلكون عقلية وروح عالية للغاية، عليّ أن أعترف بذلك، ولكن تحركاتهم داخل الملعب بطيء وبدائية، لديهم بعضًا من الذين يمتلكون المهارات الفردية ولكنهم لا يقارنون نهائيًا بميكيل هانسين أو نيكلاس لاندين.

إذا كنا سنواجه مصر بوجود 20 ألف مشجع فكان لنا الحق أن نقلق، كانوا سيضعون ضغطًا كبيرًا على الحكام، بإمكاننا أن نتذكر ما حدث في نهائي بطولة العالم للشباب 93 وما فعلته الجماهير وقتها، ولكن بوجود مقاعد خالية فإن المباراة ستكون للدنمارك".

نقلًا عن: قناة بي تي على لسان الإعلامي الدنماركي سورين باسكه.

ماسترز الدنمارك

"ماسترز كرة اليد، منتخب الدنمارك سيواجه مصر مستضيف بطولة العالم في دور الثمانية بعدما نجح الأخير في التعادل مع سلوفينيا ليخطف بطاقة التأهل إلى جانب السويد عن المجموعة الرابعة".

نقلًا عن: صحيفة يلاندز بوستن

بطيء ومتوقع.. ولكن العقلية ممتازة

"العالم قبل كورونا يختلف عن بعده تمامًا، وكرة اليد تختلف بوجود الجماهير أو غيابهم، والآن ليس لدي أدنى شك في فوز الدنمارك على مصر، وأظنهم الخصم المُفضل لنا.

نحن نجلس هنا أمام نيران التدفئة ولكن في الملعب وبوجود الجماهير يكون هناك قتال، الآن رحلة الدنمارك باتت أكثر سهولة ولدينا فرصة هائلة في غياب الجماهير.

في غياب الجماهير مصر تمتلك فريق جيد ولكنه في المتناول، الأمر لن يكون صعبًا للدنمارك، ولكن علينا الحذر لإن عقليتهم عظيمة، ولديهم لاعبين جيدين، الآن سيقابلوننا ويريدون إزاحتنا بأي شكل.

المصريون يمتلكون دفاعًا جيدًا، وعقليتهم ممتازة، ولكن كراتهم المرتدة بطيئة للغاية ومتوقعة لخصومهم، كثيرًا ما يخطئون في التحرك بالكرة في الهجوم، ويحاولون بشتى الطرق الاختراق من العمق فقط.

"أعتقد أن نسبة فوز الدنمارك بالمباراة هي 60% مقابل 40% لمصر، ولكننا لم نرّ الدنمارك تحت الضغط في أي مباراة حتى الآن".

نقلًا عن: الدنماركي يان بولسن مدرب فريق فيلنسبورج الألماني

سنضعهم تحت الضغط

"غياب 17 ألف مقاتل مصري عن التواجد في المدرجات هو أمر ذو أهمية كبيرة بالنسبة لنا، إنهم دائمًا يقفون ويهتفون بقوة في مباريات منتخبهم والآن فرصتنا هائلة لاقتناص هذه الفرصة.

منتخبنا يستطيع وعليه أن يضع مصر تحت الضغط مند بداية المباراة، وأن نعتمد على سرعتنا العالية في الهجمات المرتدة".

نقلًا عن: موقع هاندبولد المهتم بأخبار كرة اليد الدنماركية