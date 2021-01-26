سوق الانتقالات | منافسة رباعية شرسة على جناح برشلونة عثمان ديمبيلي

أفادت تقارير صحفية بريطانية، أن تشيلسي الإنجليزي يخطط للتعاقد مع جناح برشلونة الإسباني، عثمان ديمبيلي خلال الميركاتو الصيفي القادم، ليدخل بذلك في صراع شرس مع عدد من كبار أندية أوروبا.

ويسير تشيلسي بخطى غير ثابتة هذا الموسم، حيث يحتل المركز التاسع في الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم الصفقات الكبيرة التي أبرمها في سوق الانتقالات الصيفي.

وأعلن تشيلسي رسميًا، منذ ساعات قليلة، إقالة مدربه فرانك لامبارد، بسبب سوء النتائج، وسط أنباء تفيد باقتراب المدير الفني السابق لباريس سان جيرمان الفرنسي، توماس توخيل من قيادة البلوز.

وبحسب صحيفة الميرور البريطانية، فإن تشيلسي يخطط لضم النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي (23 عامًا) من برشلونة في الصيف المقبل.

ويرتبط ديمبيلي بعقد مع برشلونة حتى يونيو 2022، وفي حال رفضه لتجديد عقده مع البلوجرانا أو استمراره في الابتعاد عن مستواه، قد يضطر النادي الكتالوني لبيعه في الصيف القادم.

وارتبط لاعب “ستاد رين” الفرنسي السابق بالرحيل عن برشلونة، في سوق الانتقالات الصيفية الماضي، وذلك بسبب كثرة الإصابات التي عانى منها النجم الفرنسي الشاب، منذ انضمامه للبلوجرانا في صيف 2017.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن تشيلسي سينافس مواطنه مانشستر يونايتد على ديمبلي، علمًا بأن عدم تقارير كانت قد أكدت، أن يوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونخ الألماني يراقبان وضع النجم الفرنسي في برشلونة؛ من أجل الظفر بخدماته في الميركاتو الصيفي القادم حال قرر النادي الكتالوني بيعه.

جدير بالذكر أن عثمان ديمبيلي انضم إلى برشلونة في صيف 2017، قادمًا من صفوف بوروسيا دورتموند الألماني نظير 130 مليون يورو، وشارك النجم الفرنسي مع الفريق الكتالوني منذ ذلك الحين في 94 مباراة فقط بمختلف المسابقات، تمكن خلالها من تسجيل 25 هدفًا وتقديم 19 تمريرة حاسمة.

وحقق ديمبيلي مع برشلونة لقب الدوري الإسباني مرة واحدة (موسم 2017/18)، والسوبر المحلي مثلها (2018/19)، وكأس ملك إسبانيا مرتين.