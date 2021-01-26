الدوري السعودي | الأحمد لاعب الفيصلي سعيد بالتعادل أمام الهلال

أعرب وليد الأحمد لاعب فريق الفيصلي عن سعادته البالغة، عقب تعادل فريقه 1 / 1 أمام الهلال، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن منافسات المرحلة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. (دوري المحترفين السعودي).

وقال الأحمد في تصريحات لقناة “السعودية الرياضية” عقب المباراة، إن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام المتصدر، كما أوضح أن وجود هذا الكم من النجوم في فريق الهلال السعودي جعل المباراة صعبة على فريقه.

من جانبه، قال أحمد أشرف لاعب الفيصلي أن التعادل أمام الهلال يعد نتيجة جيدة لفريقه.

وأوضح أشرف أن فريقه يعلم جيدا قوة فريق الهلال، لذلك لعب بحذر شديد، ونجح في اقتناص نقطة التعادل.

وأضاف: “لعبنا على تفاصيل صغيرة، وتوجيهات المدرب كانت واضحة عندما تواجه فريقًا مثل الهلال فإن الأمر صعب”.

ويحتل الفيصلي المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة، فيما يتصدر الهلال ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة.