كاس العالم للاندية | الخطيب رئيسًا لبعثة الأهلي بقطر

أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم الإثنين، أن رئيسه محمود الخطيب سيترأس بعثة الفريق في العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والتي تقام خلال الفترة من الرابع وحتى 11 من فبراير المقبل.

وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن الخطيب سيترأس البعثة التي ستضم أيضًا خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة ومنسق النادي لدى الاتحاد الدولي (فيفا) بالإضافة إلى محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي وجمال جبر مدير إدارة الإعلام بالأهلي.

وأضاف النادي في بيانه أن البعثة ستضم أيضًا الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي وأمير توفيق مدير إدارة التعاقدات ونائبه أشرف عمر وحنان الزيني مسؤول التراخيص واللوائح بالنادي بالإضافة إلى فريق الكرة والجهاز الفني والإداري والطبي.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة ممثلًا عن قارة أفريقيا، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة.‏

وسبق أن حقق الأهلي الفوز بالمركز الثالث وتوج بالميدالية البرونزية في نسخة عام 2006.

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية التي أقيمت في سويسرا عن مواجهة تجمع الأهلي بفريق الدحيل ‏القطري في الرابع من فبراير المقبل، على أن يتأهل الفريق الفائز منهما لملاقاة بايرن ميونيخ ‏الألماني في الدور قبل النهائي يوم الثامن من الشهر ذاته.