الدوري المصري | مسؤول بالاتحاد المصري: نقف على مسافة واحدة من جميع الأندية

قال أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إن الاتحاد يقف على مسافة واحدة من جميع الأندية المصرية.

وأضاف مجاهد في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد المصري، أن الاجتماع الذي عقد اليوم الإثنين مع رؤساء ومسؤولي أندية الدوي الممتاز، نتج عن تفهم جميع الأندية لوقوف الاتحاد على مسافة واحدة من الجميع دون أي تمييز.

وتابع مجاهد أن تمسك اللجنة الثلاثية بهذا المبدأ، يجعل الاتحاد يسعى وراء مصالح جميع الأندية في مختلف الجوانب التسويقية، وكذلك العمل على خلق بيئة جاذبة للأستثمار في الأندية.

وأوضح أن أي تفكير في تغيير أحد بنود لائحة المسابقة أو وضع قواعد للموسم المقبل بمشاركة الأندية يأتي تقديرًا من الاتحاد لأنديته وتفعيل مبدأ الشراكة معها ورعاية مصالحها.

وكانت أندية الدوري المصري الممتاز قد أوصت اليوم في اجتماعها مع اللجنة الثلاثية، بزيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى خمسة لاعبين في كل فريق، بالإضافة إلى إيجاد بدائل في حال تعطل تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) لضمان استمرارية تطبيقها في مباريات الدوري المصري.