الامارات | حمدة القبيسي تحقق الفوز الأول في 2021 عبر «فورمولا4 الإمارات»

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدة القبيسي تحقق الفوز الأول في 2021 عبر «فورمولا4 الإمارات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت سائقة فريق أبوظبي للسباقات حمدة القبيسي، فوزها الأول في موسم 2021 من بطولة فورمولا4 الإمارات، ضمن فعاليات الجولة الأولى من سلسلة سباقات ياس.

وقال بيان صحافي: «استضاف مسار سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي منافسات الجولة الثانية للبطولة المكونة من خمس جولات، حيث سعت حمدة القبيسي إلى تدعيم النتائج القوية التي حققتها في الجولة الأولى، والتي أقيمت على مسار حلبة دبي أوتودروم.»

وتمكنت السائقة الإماراتية الشابة من تحقيق فوزها الأول في الموسم الحالي من البطولة في السباق الرابع، متقدمة على ثنائي فريق إكسل موتورسبور كيريل سمال وتاسانابول إنثرابوفاساك، اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث.

وتعود البطولة إلى حلبة دبي أوتودروم التي تستضيف الجولة الثالثة من 28 إلى 30 الجاري.

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