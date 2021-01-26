اخبار الرياضه

الامارات | علي خليل: خورفكان يتطلع إلى مراكز متقدمة

0 نشر
محمد فاضل - الشارقة 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن علي خليل: خورفكان يتطلع إلى مراكز متقدمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد عضو شركة خورفكان لكرة القدم ومشرف الفريق الأول علي خليل، أن تطلعات نسور خورفكان مواصلة تحقيق النتائج الايجابية للوصول لمراكز متقدمة في جدول ترتيب فرق دوري الخليج العربي، وذلك من خلال استثمار الأداء الفني بشكل إيجابي في الاستحقاقات المقبلة، معبراً عن سعادته لتمكن الفريق من مواصلة مشواره في الموسم الحالي، ومثنياً على الدور الكبير لمجلس ادارة شركة كرة القدم برئاسة خليل غانم من خلال تدعيم الفريق بلاعبين مميزين ليكونوا إضافة قوية للفريق في الفترة المقبلة. وقال علي خليل لـ«الإمارات اليوم»: «تطلعاتنا كبيرة لبلوغ الفريق مراكز متقدمة، تزامناً مع العطاء الذي يقدمه اللاعبون». وأضاف: «وصولنا إلى النقطة 14 في نهاية الدور الأول دليل على تطور الفريق من الناحية الفنية والتكتيكية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا