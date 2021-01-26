الامارات | جاني: راضون عن منتخب الصالات في «دولية خورفكان» رغم التحديات

شكرا لقرائتكم خبر عن جاني: راضون عن منتخب الصالات في «دولية خورفكان» رغم التحديات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصلت بطولة خورفكان الدولية للصالات للدور نصف النهائي، بعد ختام الدور التمهيدي الذي تأهلت عنه أربعة فرق، هي منتخب الإمارات والشباب البحريني والبطائح ونفط الوسط العراقي.

وتقام البطولة في قاعة نادي خورفكان بتنظيم اللجنة التنفيذية للصالات، وتبلغ جوائزها 25 ألف دولار.

وتقام اليوم مباراتان، ستحدد نتيجتاهما طرفي المباراة النهائية التي ستقام مساء غد، حيث سيلعب عند الساعة الرابعة والنصف مساءً منتخب الإمارات مع نفط الوسط العراقي، بينما يلعب عند السادسة والنصف البطائح مع نادي الشباب البحريني.

وعن أداء المنتخب الوطني وحظوظه في الفوز بالبطولة، قال رئيس اللجنة التنفيذية عبدالملك جاني، لـ«الإمارات اليوم»: «بداية أشكر إدارتي ناديي شباب الأهلي والنصر بشكل خاص، وبقية الأندية التي يشارك لاعبوها في المنتخب، ونحن راضون بشكل كبير عن أداء المنتخب، أياً كان المركز الذي سيحتله بنهاية البطولة، وسط هذا الكم من التحديات التي تلاقيها الرياضة عموماً، ومختلف المنتخبات، ومنها أبيض الصالات».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news