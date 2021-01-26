الامارات | 5 أسئـلــــــــــة.. فهد سبيل: اتحاد كلباء رفع سقف طموحي لتمثيل المنتخب

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسئـلــــــــــة.. فهد سبيل: اتحاد كلباء رفع سقف طموحي لتمثيل المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم لاعب اتحاد كلباء فهد سبيل نفسه نموذجاً لإصرار اللاعب المحترف الذي لا يتعرض للإحباط عندما تضعف فرصته في المشاركة أساسياً مع فريقه، أو خوض دقائق قليلة لا تشبع رغبته الكروية، كما حصل له عندما كان لاعباً بنادي النصر لثمانية مواسم قبل أن يقرر الانتقال للعب في دوري الدرجة الأولى مع فريق العروبة ثم الفجيرة، ليستعيد نجوميته مجدداً، ومن ثم المشاركة أساسياً في دوري الخليج العربي، ليصبح حالياً أحد نجوم خط الدفاع في البطولة.

وقال فهد سبيل لـ«الإمارات اليوم»: «الآن ارتفع سقف طموحي، وآمل أن أجد مكاناً لي في المنتخب الوطني»، مشيراً إلى أن «الأسطورة الراحل دييغو مارادونا كان أحد أهم الأسباب التي مكنته من التغلب على المصاعب خلال مسيرته الكروية وصولاً لهدفه الحالي».

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