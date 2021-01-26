الامارات | «فرحة السوبر» تدعم شباب الأهلي أمام خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن «فرحة السوبر» تدعم شباب الأهلي أمام خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض شباب الأهلي مواجهة سهلة نظرياً عندما يلتقي مع خورفكان في إياب ربع نهائي كأس الخليج العربي، الساعة 5:15 على استاد راشد في دبي، إذ تبدو حظوظ «فرسان دبي» كبيرة في التأهل إلى نصف النهائي.

وحقق شباب الأهلي الفوز في لقاء الذهاب على استاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان بأربعة أهداف مقابل هدفين، ما يصعب من مهمة «النسور» في الحصول على بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي، خصوصاً أن الفريق الضيف يحتاج إلى الفوز بفارق ثلاثة أهداف أو بنتيجة أكبر من نتيجة لقاء الذهاب، أما شباب الأهلي فيكفيه الفوز أو التعادل بأي نتيجة إلى جانب الخسارة بفارق هدفين ليضمن تأهل الفريق إلى نصف النهائي.

ويدخل «فرسان دبي» اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما فاز الفريق بلقب كأس سوبر الخليج العربي، بتغلبه على الشارقة بهدف دون رد في الجمعة الماضي، إذ يأمل شباب الأهلي أن يحتفظ بفرصته في المنافسة على اللقب الثاني له هذا الموسم، إلى جانب أن الفريق تأهل إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة. في المقابل يخوض خورفكان المباراة بمعنويات مرتفعة عقب الفوز التاريخي الذي حققه الفريق في الجولة 13 على الجزيرة بثلاثة أهداف دون رد.

من جهته أكد مدرب شباب الأهلي مهدي علي أن الفريق طوى صفحة التتويج بالسوبر.

وقال في مؤتمر صحافي: «سنبذل كل جهودنا لتحقيق النتيجة المطلوبة».

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