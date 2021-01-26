الامارات | عجمان يتعاقد مع البرازيليين أنطونيو وليوناردو

شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان يتعاقد مع البرازيليين أنطونيو وليوناردو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبرم نادي عجمان، أمس، صفقتين على صعيد الأجانب والمقيمين، بالتعاقد مع لاعب خط الوسط البرازيلي لويس أنطونيو حتى نهاية الموسم، دون الإعلان عن التفاصيل الخاصة بالعقد، وكذلك ضم مهاجم شباب الأهلي البرازيلي ليوناردو، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، فيما لاتزال جهود إدارة النادي مستمرة للتعاقد مع لاعب مواطن، إذ تنحصر اختيارات النادي بين لاعب خط وسط شباب الأهلي سعود عبدالرزاق، ولاعب عجمان السابق والعين الحالي محمد هلال.

وقال مصدر مسؤول داخل نادي عجمان: «إن اللاعب البرازيلي الجديد سيحل في قائمة الفريق على حساب لاعب خط الوسط، البرتغالي ديغو».

وكان لويس أنطونيو (29 عاماً) قد شارك في الموسم الماضي مع نادي بني ياس، قادماً إليه من الشباب السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، كما خاض اللاعب تجربة احتراف مع نادي فلامينغو البرازيلي.

واستبدل عجمان اثنين من لاعبيه الأجانب في وقت سابق وخلال فترة الانتقالات الشتوية بالتعاقد مع المالي مايغا، والبرازيلي غارديل، بديلين لكل من الغاني أبوبكر تراولي والأرجنتيني غوستافو.

وكان لويس أنطونيو قد وصل إلى عجمان أول من أمس، وخضع للفحص الطبي قبل اجراء التعاقد معه بشكل رسمي.

• اللاعب البرازيلي الجديد سيحل في قائمة الفريق على حساب البرتغالي ديغو.

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