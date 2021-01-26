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الامارات | رسمياً.. تشلسي يُقيل مدربه فرانك لامبارد

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لندن ■أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقال نادي تشلسي الإنجليزي لكرة القدم رسمياً مدربه فرانك لامبارد، أمس، لسوء النتائج، وذلك بعد نحو سنة ونصف السنة من تعيينه.

وقال مالكه الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش: «كان قراراً صعباً جداً للنادي، خصوصاً لأني أتمتع بعلاقة شخصية ممتازة مع فرانك، وأكن له احتراماً كبيراً».

وأضاف «يملك الشخص (لامبارد) درجة عالية من النزاهة وأخلاقيات كبيرة في العمل، لكن في المقابل نعتقد بأنه في ظل الظروف الحالية من الأفضل تغيير المدرب».

ويحتل تشلسي راهناً المركز التاسع في الدوري بفارق 11 نقطة عن مانشستر يونايتد المتصدر.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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