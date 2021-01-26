شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد بدور الثمانية وموعد مباراة مصر والدنمارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صعدت 8 منتخبات لدور الثمانية فى كأس العالم لكرة اليد وهي الدنمارك ومصر والسويد وقطر واسبانيا والنرويج وفرنسا والمجر وذلك فى مونديال كرة اليد 2021.

جدول مبارات كأس العالم لكرة اليد فى دور الثمانية

الدنمارك × مصر || الأربعاء 27 يناير الساعة 6.30 مساءًا فى استاد القاهرة

السويد × قطر || الأربعاء 27 يناير الساعة 9.30 مساءًا فى استاد القاهرة

اسبانيا × النرويج || الأربعاء 27 يناير الساعة 9.30 مساءً فى العاصمة الإدارية الجديدة

فرنسا × المجر || الأربعاء 27 يناير الساعة 9.30 مساءًا فى 6 أكتوبر

وفازت اليوم منتخبات الدنمارك على كرواتيا، وقطر على الأرجنتين، واسبانيا على المجر، وتونس على أنجولا، واليابان على البحرين، والبرازيل على أوروجواي، والكونغو على كاب فيردي، كما تعادل منتخب بولندا مع ألمانيا.