شكرا لقرائتكم خبر عن القيعي: الخطيب قال لأبوجريشة «اللي هتقنعه يلعب للإسماعيلي هوافق عليه فوراً» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، عن ماحدث بين رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب ونجم الإسماعليلي الكبير على أبو جريشة بخصوص دعم الفريق الساحلي الفترة المقبلة.

وتواجد على أبوجريشة في مقر الأهلي اليوم الإثنين وعقد جلسة مع مسؤولي النادي الأحمر للاستفسار حول إمكانية ضم رامي ربيعة مدافع الفريق وبعض اللاعبين الشباب لدعم الإسماعيلي.

وقال عدلي القيعي، من خلال برنامج «ملك وكتابة» عبر قناة «الأهلي»: "علي أبوجريشة تواصل لضم بعض اللاعبين من الأهلي".

وأضاف: «تم مناقشة العديد من التفاصيل وطرح بعض الترشحيات بين النجمين محمود الخطيب وعلى أبو جريشة لدعم الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة ».

وتابع:" وقال الخطيب لأبو جريشة:" اللي هتقنعه يلعب للإسماعيلي هوافق عليه فوراً".