شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصري لكرة اليد ينفي «تسمم سلوفينيا» المزعوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى هشام نصر،رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد التصريحات الصادرة عن فريق سلوفينيا، الخاصة بوقوع حالات تسمم لعدد من اللاعبين قبل ساعات من مباراته أمام «الفراعنة» والتي انتهت بالتعادل مساء الأحد.



وأصدر اتحاد كرة اليد السلوفيني بياناً رسمياً يؤكد عدم رضاه عن تنظيم مصر لبطولة العالم، نظراً لتعرض 12 لاعباً لتسمم غذائي، و«عدم اكتراث» المنظمين بالمسألة، على حد وصفهم.

وحلت سلوفانيا، في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة بـ6 نقاط، وبذلك لم تتمكن من حجز بطاقة التأهل لدور الثمانية في بطولة العالم لليد، لتصعد السويد صاحبة المركز الأول بـ 8 نقاط ومصر في المركز الثاني بـ 7 نقاط، وتلتقي الأخيرة بالدنمارك في ربع نهائي المونديـال.



وقال نصر لموقع سكاى نيوز عربية: «لا يصح ترديد تلك الأقاويل، البطولة تدار بشكل احترافي تحت إشراف من الاتحاد الدولي، والفندق الذي تقيم فيه سلوفينيا على أعلى مستوى».

وتابع: «يتواجد داخل الفندق نفسه عدد من الفرق الأخرى بجانب المرافقين والبعثات الصحفية، يتناولون جميعهم من»بوفيه مفتوح«، ولم يشتكِ أحد من الطعام، بجانب التواجد الدائم لوزارة الصحة المصرية في المكان لمتابعة الحالة الصحية للجميع.

وأضاف: «لابد أن يراجع الاتحاد السلوفيني لكرة اليد موقفه، لأنه لا يعقل أن يصاب 12 لاعب بالتسمم الغذائي ويلعب بعدها بساعات أمام الفريق المصري بهذا الأداء القوي».