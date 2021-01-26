شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب يفوز على الوحدة برباعية فى الدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الشباب على مضيفه الوحدة بنتيجة 4-2 خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين على ملعب "مدينة الملك عبد العزيز الرياضية"، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تقدم الوحدة في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول عن طريق رأسية إنسيلمو، وفي الدقيقة 37 أضاف الفريق الوحداوي هدفه الثاني في المباراة عبر هزاع الغامدي، وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين قلص الشباب الفارق عبر سيباستياو جونيور.

وفي الدقيقة 55 جاء هدف التعادل عبر إيفر بانيجا، ثم تقدم الشباب بهدفه الثالث بالدقيقة 75 عبر سيباستياو، واختتم الحمدان التهديف للشباب في المباراة بالدقيقة 80، برأسية في الشباك.

بتلك النتيجة رفع الشباب رصيده إلى النقطة 29 في وصافة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد فرسان مكة عند النقطة 20 في المركز العاشر.