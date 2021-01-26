شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي في مواجهة مثيرة أمام بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تترقب الجماهير المصرية المواجهة المثيرة التى تجمع الأهلى مع بيراميدز فى السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الدفاع الجوى، ضمن مباريات الجولة العاشرة لبطولة الدورى الممتاز.

يدخل الأهلى اللقاء بحثا عن ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد فالفوز يحافظ للفريق على صدارة الدورى التى يحتلها برصيد 20 نقطة، كما أن المباراة تعد البروفة الأخيرة للفريق قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية التى تنطلق مطلع فبراير المقبل ويستهل الأهلى مشواره فيها بمواجهة الدحيل القطرى، فضلًا عن الفوز على بيراميدز يمنح الفريق دفعة قوية لاستكمال الدورى بقوة بحثا عن التتويج بالبطولة المفضلة لعشاق الأحمر.

وشهدت تحضيرات الأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى، التركيز على علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون مؤخرا، بجانب تدريب اللاعبين على بعض الجمل الفنية التى يرغب فى تطبيقها خلال اللقاء، وطلب المدير الفنى من اللاعبين الفوز للحفاظ على صدارة الدورى، واستعاد الفريق جهود الثنائى بدر بانون وأكرم توفيق بعد مشاركتهما فى التدريبات الجماعية عقب المسحة الطبية الخاصة التى أجراها بانون للكشف عن فيروس كورونا وجاءت سلبية، بعدما غاب عن لقاء المقاولون العرب الأخير فى الدورى.

ونفس الأمر ذاته بالنسبة لأكرم توفيق لاعب الوسط الذى غاب الفترة الماضية انتظارا لإعادة المسحة والتأكد من سلامته، حيث شارك فى التدريبات بعد التأكد من جاهزيته وسلبية مسحته استعدادا للقاء بيراميدز.

وعقد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، محاضرة فيديو مع اللاعبين للحديث عن أبرز نقاط القوة والضعف فى بيراميدز، ويعود محمد الشناوى من الإيقاف الذى كان من المقرر أن يكون 4 مباريات، لكن تم تخفيضه لمباراة واحدة كانت ضد المقاولون فى الجولة الماضية من الدورى.

ينتظر أن يدخل الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأمامة على معلول وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هانى وحمدى فتحى وأليو ديانج ومحمود كهربا ومحمد مجدى أفشة وطاهر ومحمد طاهر ومحمد شريف.

على الجانب الآخر، يدخل بيراميدز بقيادة الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، المدير الفنى المباراة، بهدف الفوز لاستعادة توازنه مرة أخرى بعد سلسلة من النتائج المهزوزة آخرها التعادل الأخير مع سموحة 1-1 ويمتلك الفريق 13 نقطة فى المركز الخامس، بعدما لعب 8 مباريات، وبفارق نقطتين عن الجونة صاحب المركز الثالث الذى لعب 8 مباريات.

ورفض المدرب منح اللاعبين راحة عقب الجولة الأخيرة لضيق الوقت وقرر خوض التدريبات مباشرة استعدادا للمباراة.

وستكون الأضواء مسلطة على رمضان صبحى الذى يدخل المواجهة الأولى له بقميص بيراميدز، ضد الأهلى فريقه السابق بعد صفقة انتقاله المثيرة للجدل الذى انتقل لبيراميدز مطلع الموسم الحالى بعد نهاية إعارته للأهلى، ويفقد الفريق جود محمد حمدى، الظهير الأيسر، وينتظر أن تضم تشكيلة بيراميدز، شريف إكرامى فى حراسة المرمى وطارق طه وأحمد سامى وعلى جبر وأحمد فتحى وعمر جابر ونبيل عماد دونجا ورمضان صبحى وعبدالله السعيد وإريك تراورى وجون أنطوى.