شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يقرر تجميد «زيزو» بسبب هبوط مستواه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، على الاحتفاظ بأحمد سيد «زيزو»، لاعب الفريق، على دكة البدلاء، خلال مباراة مصر المقاصة، المقرر لها الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وعلم «المصري اليوم»، أن المدير الفني البرتغالي قرر الدفع بمحمود عبدالرازق «شيكابالا»، قائد الفريق، في التشكيلة الأساسية، خلال مواجهة الفريق الفيومي.