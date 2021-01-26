شكرا لقرائتكم خبر عن «بادجي» يسجل أول أهدافه في الدوري التركي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل أليو بادجي مهاجم النادي الأهلي المعار هدفا لصالح فريقه الجديد أنقرة جوجو في المباراة التي خسرها فريقه أمام ألانيا سبور بنتيجة 4-3 والتي جمعتهما مساء الاثنين في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري التركي، وهو أول أهداف السنغالي في الدوري التركي.

وانتقل السنغالي على سبيل الإعارة إلى الفريق التركي قادمًا من الأهلي بعد أن فشل في إقناع بيستو موسيماني بالتواجد داخل صفوف المارد الأحمر.