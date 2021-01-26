شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعي لإنهاء أزمة المستحقات المتأخرة خوفًا من ثورة اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى مسئولو نادي الزمالك خلال الوقت الحالي لتوفير جزء من مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض عن الموسم الجاري.

ويحق للاعبي الزمالك الحصول على 25% خلال الوقت الحالي من قيمة عقودهم عن الموسم الجديد بالإضافة إلى رواتب شهر يناير.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك إن هذه النسبة تصل إلى ما يقرب من 40 مليون جنية يحق للاعبي النادي الأبيض الحصول عليها خلال الوقت الراهن.