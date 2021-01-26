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الزمالك يسعي لإنهاء أزمة المستحقات المتأخرة خوفًا من ثورة اللاعبين

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هشام محيسن 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى مسئولو نادي الزمالك خلال الوقت الحالي لتوفير جزء من مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض عن الموسم الجاري.

ويحق للاعبي الزمالك الحصول على 25% خلال الوقت الحالي من قيمة عقودهم عن الموسم الجديد بالإضافة إلى رواتب شهر يناير.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك إن هذه النسبة تصل إلى ما يقرب من 40 مليون جنية يحق للاعبي النادي الأبيض الحصول عليها خلال الوقت الراهن.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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