تراجع حالة زيدان الصحية جراء إصابته بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

أشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن وضع مدرب ​ريال مدريد​، الفرنسي ​زين الدين زيدان​ المصاب بكورونا أصبح سيئاً.



وأوضحت الصحيفة أن أعراض مثل السعال والحرارة بدأت تظهر لدى الفرنسي بعد مرور 3 أيام على تواجده في الحجر المنزلي، رغم إعلان الريال أنه لا يعاني من أية أعراض مرافقة لإصابته بكورونا.

وأوضحت أن "الحالة الصحية لزيدان تراجعت، وبالتالي ستتأخر عودته لقيادة الميرينغي لفترة أطول من المتوقع علماً أن البروتوكول الصحي للاتحاد الإسباني ينص على أن المدة الأقل للبقاء في المنزل هي 10 أيام، ومن ثم يعود المصاب للعمل بعد ظهور اختبارين سلبيين، طالما أنه لم تظهر عليه أي أعراض، ولكن مع الوضع الحالي لزيدان يمكن أن تزيد المدة".

وختمت الصحيفة، أنه "يجب أن تزول أعراض الإصابة أولا عن الحالة المصابة، قبل 3 أيام على الأقل من إجراء اختبار جديد للكشف عن ​فيروس كورونا​".