ارتيتا يحث راين على القتال من أجل مركزه في ارسنال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

حث المدرب مايكل ​أرتيتا​ الحارس مات راين على منافسة زملائه في فريق ​أرسنال​ ليصبح الحارس الأساسي للغانرز.



وقال أرتيتا: "إنه لاعب يعرف الدوري جيدًا. لقد لعب العديد من المباريات، لديه خبرة دولية، إنه في السن المناسب، أعتقد أنه كان ينافس بانتظام حتى كانون الأول، وشعرنا بعد رحيل مات ماسي، أننا كنا بحاجة إلى حارس آخر في الفريق لتقديم المزيد لذلك نظرنا إلى السوق وأردنا صفقة إعارة وقررنا الحصول على مات لأنه كان لديه الملف الشخصي المناسب لنا".

وأضاف: "هذ المركز في الفريق يحتاج إلى ثلاثة حراس مرمى ويجب عليهم التنافس مع بعضهم البعض".