بيولي قبل مواجهة الإنتر: ماندزوكيتش لديه مشاكل عضلية وبن ناصر ليس متاحاً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

أشار مدرب ​ميلان​ ​ستيفانو بيولي​ إلى أن ​ماريو ماندزوكيتش​ قد يغيب عن مواجهة إنتر ميلانو الثلاثاء ضمن منافسات الدور ربع النهائي لمسابقة ​كأس إيطاليا​.



وصرح بيولي لقناة ميلان: "كأس إيطاليا بطولة منفصلة، لديها تجهيزات مختلفة، سواء سنخوض 90 دقيقة أو 120 دقيقة، فهي مباراة واحدة، سنواجه خصماً صعباً، كما هي العادة، ديربي ميلانو مختلف، لكن إذا كنت تريد الفوز فعليك مواجهة الجميع، والتغلب على الأفضل دائماً".

وأضاف: "ماندزوكيتش لديه مشاكل عضلية، وقد يغيب عن مواجهة الغد، وسننتظر لنعرف أكثر عن حالته".

وختم بيولي: "بن ناصر يشعر بتحسن، لكنه لن يكون متاحاً حتى مباراة بولونيا السبت، كذلك تشالهان أوغلو سنعرف موقفه النهائي غداً".