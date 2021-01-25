شكرا لقرائتكم خبر ريمونتادا شبابية تزيد أوجاع الوحداوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفض الشباب رفع راية الاستسلام بعد تأخره بهدفين خلال مجريات الشوط الأول أمام الوحدة في اللقاء الذي جمع بينهما أمس ضمن مواجهات الجولة الـ 15 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. واستطاع الشباب العودة للقاء وقلب الطاولة وبدأ ذلك عندما قلص الفارق قبيل نهاية الشوط الأول عن طريق البرازيلي سيبا المتألق خلال اللقاء قبل أن يعود ويصنع هدف التعادل لزميله عبدالله الزوري مطلع الشوط الثاني، وأكد سيبا نجوميته للقاء عندما سجل الهدف الثالث للشباب فيما تكفل عبدالله الحمدان بالهدف الرابع. لماذا فاز الشباب؟ عدم الاستسلام بعد تأخره بهدفين نظيفين.

سرعة العودة وتقليص الفارق وذلك بعد 5 دقائق فقط من هدف الوحدة الثاني.

أسهمت تغييرات مدرب الفريق كارلوس هيرنانديز بقلب النتيجة.

استغل الشباب ضعف العمق الدفاعي للوحدة في غياب بوتيا.

استغلال مهاجمي الشباب الفرص المتاحة وترجمتها لأهداف. كيف خسر الوحدة؟ التراخي بعد التقدم بهدفين دون رد.

أثر غياب المدافع بوتيا على التنظيم الدفاعي للفريق.

عدم الاستفادة من الأفضلية في الشوط الأول.

عدم الجدية من هجوم الفريق وتضييع العديد من الفرص في الشوط الأول.

غياب التركيز خلال الشوط الثاني من الخط الدفاعي. مكاسب الشباب بعد الفوز على الوحدة: مواصلة المنافسة على صدارة الترتيب.

المحافظة على عدم الخسارة مع الإسباني كارلوس هيرنانديز.

إنهاء الدور الأول في وصافة الترتيب.

الشباب الأقوى هجوميا برصيد 27 هدفا. خسائر الوحدة بعد لقاء الشباب: الخسارة الثانية على التوالي.

استقبلت شباكة 7 أهداف في آخر لقاءين.

تراجع الوحدة للمركز العاشر.

عدم المحافظة على تقدم الفريق بهدفين في بداية المباراة.

كانت هذه تفاصيل خبر ريمونتادا شبابية تزيد أوجاع الوحداوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.