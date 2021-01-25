الهلال بطل الشتاء بتعادله مع الفيصلي

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وسجل محترف الفيصلي البرازيلي جوليو تفاريس هدف التعادل من ضربة جزائية في الدقيقة 82 بعد ملامسة الكرة ليد مدافع الهلال ياسر الشهراني في لعبة هوائية، وكاد اللاعب أن يعزز هدفه بآخر في الدقيقة الـ 84 إلا أن العارضة حالت دون ذلك.ولم يكن الفيصلي الذي رفع رصيده إلى النقطة 16 جعلته أسيرا للمركز الـ 12 سيئا في المواجهة التي جرت بملعب المدينة الرياضية بالمجمعة مساء أمس، إذ كان له حضوره الفني في التنظيم الدفاعي والتهديد المباشر منذ بداية اللقاء الذي تألق فيه حارس الهلال عبدالله المعيوف طوال شوطي اللقاء لاسيما في الثلث الأخير من المباراة بدخول محمد الصيعري لتنشيط الحضور التهديفي، بعد البروز اللافت لحارسه مصطفى ملائكة.
في حين سعى المدير الفني لفريق الهلال بقيادة الروماني إلى منح بعض لاعبيه مساحة من الراحة والاعتماد على التدوير السريع لأجل مواجهة السوبر أمام النصر السبت المقبل، بعد أن احتفظ على دكه البدلاء بسالم الدوسري وسلمان الفرج في البداية، ومن ثم أراح قوميز والبريك بعد منتصف الشوط الثاني.
نقاط من المباراة
- الهلال نال الاستحواذ بسبب الاحتفاظ بالكرة أغلب دقائق الشوط الأول.
- حارس الهلال عبدالله المعيوف أخفى الثغرات الدفاعية لفريقه.
- الفيصلي اعتمد على التنظيم في بناء هجماته.
- غياب مدافع الفيصلي محمد قاسم أثر على قوة فريقه.
- الضغط على حامل الكرة من قبل الفيصلي أسهم في إعادة الكرة من الأقدام الهلالية للمعيوف.
- حكم اللقاء رائد الزهراني أكثر من حالات توقف الكرة بسبب الرجوع للحالات التحكيمية مع حكم الـ VAR محمد الهويش.
- سجل الحكم أول حالة رجوع للشاشة في الدقيقة الـ 67 بعد سقوط مهاجم الفيصلي أحمد أشرف مع لاعب الهلال سالم الدوسري، والأخرى لاحتساب جزائية الفيصلي.
- الفيصلي عجز عن تحقيق انتصاره الأول من 21 مواجهة بينهما في دوري المحترفين.
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