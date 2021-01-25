الهلال بطل الشتاء بتعادله مع الفيصلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اكتفى فريقا الفيصلي والهلال الكرويان بالتعادل بهدف لمثله بعد أن بادر الهلال بالتسجيل عن طريق محترفه الفرنسي قوميز في مرمى الفيصلي عند الدقيقة 20 مستثمرا ضعف الرقابة من قبل دفاع الفيصيلي ليغمز الكرة برأسة إثر عرضية البيروفي أندريه كارليو، ليعلن الهلال (بطلا للشتاء) بنقطه الـ 30 بفارق نقطة عن وصيفه (الأهلي) في ختام مباريات الدور الأول لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل محترف الفيصلي البرازيلي جوليو تفاريس هدف التعادل من ضربة جزائية في الدقيقة 82 بعد ملامسة الكرة ليد مدافع الهلال ياسر الشهراني في لعبة هوائية، وكاد اللاعب أن يعزز هدفه بآخر في الدقيقة الـ 84 إلا أن العارضة حالت دون ذلك.

ولم يكن الفيصلي الذي رفع رصيده إلى النقطة 16 جعلته أسيرا للمركز الـ 12 سيئا في المواجهة التي جرت بملعب المدينة الرياضية بالمجمعة مساء أمس، إذ كان له حضوره الفني في التنظيم الدفاعي والتهديد المباشر منذ بداية اللقاء الذي تألق فيه حارس الهلال عبدالله المعيوف طوال شوطي اللقاء لاسيما في الثلث الأخير من المباراة بدخول محمد الصيعري لتنشيط الحضور التهديفي، بعد البروز اللافت لحارسه مصطفى ملائكة.

في حين سعى المدير الفني لفريق الهلال بقيادة الروماني إلى منح بعض لاعبيه مساحة من الراحة والاعتماد على التدوير السريع لأجل مواجهة السوبر أمام النصر السبت المقبل، بعد أن احتفظ على دكه البدلاء بسالم الدوسري وسلمان الفرج في البداية، ومن ثم أراح قوميز والبريك بعد منتصف الشوط الثاني.

نقاط من المباراة