تشيلسي يقيل مدربه فرانك لامبارد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم أمس إنهاء عمل المدرب فرانك لامبارد ورحيله عن منصب المدير الفني للفريق بعد سلسلة من النتائج المتواضعة، وتراجع الفريق إلى المركز التاسع في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان لامبارد -42 عاما- تولى تدريب تشيلسي في بداية موسم 2019 / 2020 وقاد الفريق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ولكن رغم إبرام صفقات كبيرة مثل صفقتي التعاقد مع الألمانيين تيمو فيرنر وكاي هافيرتز، تراجعت نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، وهو ما دفع رومان أبراموفيتش مالك النادي لاتخاذ القرار برحيل المدرب.

وذكر تشيلسي في بيان أمس «كان قرارا صعبا للغاية، لم يتخذ بسهولة من جانب المالك ومجلس الإدارة».