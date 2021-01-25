تشيلسي يقيل مدربه فرانك لامبارد

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وكان لامبارد -42 عاما- تولى تدريب تشيلسي في بداية موسم 2019 / 2020 وقاد الفريق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ولكن رغم إبرام صفقات كبيرة مثل صفقتي التعاقد مع الألمانيين تيمو فيرنر وكاي هافيرتز، تراجعت نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، وهو ما دفع رومان أبراموفيتش مالك النادي لاتخاذ القرار برحيل المدرب.وذكر تشيلسي في بيان أمس «كان قرارا صعبا للغاية، لم يتخذ بسهولة من جانب المالك ومجلس الإدارة».
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