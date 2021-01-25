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تشيلسي يقيل مدربه فرانك لامبارد

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- بواسطة أيمن الوشواش - بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم أمس إنهاء عمل المدرب فرانك لامبارد ورحيله عن منصب المدير الفني للفريق بعد سلسلة من النتائج المتواضعة، وتراجع الفريق إلى المركز التاسع في جدول الممتاز.

وكان لامبارد -42 عاما- تولى تدريب تشيلسي في بداية موسم 2019 / 2020 وقاد الفريق للتأهل إلى ، ولكن رغم إبرام صفقات كبيرة مثل صفقتي التعاقد مع الألمانيين تيمو فيرنر وكاي هافيرتز، تراجعت نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، وهو ما دفع رومان أبراموفيتش مالك النادي لاتخاذ القرار برحيل المدرب.

وذكر تشيلسي في بيان أمس «كان قرارا صعبا للغاية، لم يتخذ بسهولة من جانب المالك ومجلس الإدارة».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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