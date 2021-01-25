التعاون يقترب من المنافسة على حساب ضمك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قاد مهاجم نادي التعاون الكاميروني ليندر توامبا فريقه التعاون لفوز ثمين على ضمك بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة 15 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن سجل هاتريك (د 5 و46 و87) فيما سجل لضمك انجوليتش في الدقيقة 9 ليرتفع رصيد التعاون إلى 24 نقطة في المركز الخامس بينما تجمد رصيد ضمك عند 12 نقطة في المركز الـ15.

الشوط الأول

بدأت المباراة مثيرة منذ انطلاقتها، حيث هاجم التعاون مبكرا دفاعات ضمك ونال ما أراد بعد أن سدد توامبا كرة مباغتة مع مرور أول 5 دقائق سكنت شباك خالد شراحيلي.

بعد ذلك في أول ردة فعل لنادي ضمك تمكن منصور حمزي من التوغل داخل المنطقة الجزاء ليتحصل على ضربة جزاء بعد عرقلة من ياسين برناوي سددها أنجوليتش كهدف تعادل في مرمى كاسيو لصالح فريقه، ليعود نادي التعاون بحثا عن السيطرة على وسط الملعب مع مرور أول 15 دقيقة من المباراة بقيادة ساندرو وفيصل درويش وسميحان النابت لإيقاف مرتدات ضمك الخطيرة عن طريق محمد الزبيدي ومنصور حمزي.

واستمر السجال بين الفريقين دون خطورة على مرمى خالد شراحيلي وكاسيو مع مرور نصف الساعة الأول.

وفِي الرمق الأخير من الشوط الأول يهدر مازن أبو شرارة فرصة هدف محقق وانفراد تام أمام مرمى كاسيو بعد هفوة من المدافع حسن كادش لم يستثمرها أبو شرارة، بعدها أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول.

الشوط الثاني

وعلى نفس سيناريو الشوط الأول انطلق مهاجم التعاون توامبا داخل منطقة الجزاء بعد صناعة من عبدالله ساني ليضيف الهدف الثاني للتعاون في مرمى خالد شراحيلي في الدقيقة 42، بعدها واصل سكري القصيم الضغط على مرمى ضمك بهدف قتل به المباراة، وكاد سميحان النابت يضيف الهدف الثالث لولا تدخل خالد شراحيلي وأنقذ الموقف.

ومع سيطرة التعاون على مجريات اللقاء أشهر حكم اللقاء ماجد الشمراني بطاقة حمراء للاعب نادي ضمك عبدالعزيز مجرشي بعد عرقلة ياسين برناوي د66، أضاف بعدها التعاون الهدف الثالث عن طريق مهاجمة توامبا من كرة ثابتة سكنت شباك خالد شراحيلي في الدقائق الأخيرة من نهاية الشوط الثاني.