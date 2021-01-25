تحديد مواعيد دوري الأبطال وكأس الاتحاد الآسيوي

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واستأنف الاتحاد الآسيوي للعبة منافسات دوري أبطال آسيا بنظام التجمع في العاصمة القطرية الدوحة، والتي استضافت منافسات الغرب والشرق للمسابقة التي توج بها فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.وذكر الاتحاد الآسيوي أمس، أن منافسات دوري أبطال آسيا ستقام بنظام التجمع في منطقتي غرب وشرق القارة، في حين تقام منافسات بطولة كأس الاتحاد بالمناطق الجغرافية الخمس للقارة.
وأضاف الاتحاد أنه قرر إقامة منافسات دور المجموعات لغرب آسيا في الفترة من 14 وحتى 30 أبريل المقبل، فيما تقام منافسات الشرق في الفترة من 21 من الشهر نفسه وحتى السابع من مايو المقبل.
وتنطلق منافسات دور الـ16 من دوري الأبطال في الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر المقبل، على أن تقام منافسات دور الثمانية في الفترة من 27 وحتى 29 من الشهر نفسه، بحيث تقام منافسات كلا الدورين بنظام المباراة الواحدة.
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