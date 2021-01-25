إدارة الاتحاد تقلص الديون ومستحقات اللاعبين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت إدارة نادي الاتحاد بعقد اجتماعات لترتيب وحصر مديونيات النادي، ولا سيما المعنية بلاعبي الفريق الأول الكروي من محترفين محليين وأجانب وأجهزة فنية. حيث تتصدر مديونيات النادي العاجلة مبلغ 11 مليون ريال لنادي القادسية نظير انتقال المهاجم هارون كمارا، ومبلغ 3 ملايين لنادي الاتفاق نظير انتقال اللاعب عبدالرحمن العبود. كما خففت إدارة النادي بالتعاون مع وزارة كما خففت إدارة النادي بالتعاون مع وزارة الرياضة عددا من المديونيات خلال الأشهر الماضية، منها مبالغ للمدربين السابقين سلافين بيليتش ولويس سييرا، ونادي غريميو نظير انتقال الحارس مارسيلو غروهي. إلى جانب عدد من الالتزامات الأخرى ومنها رواتب اللاعبين والعاملين والدفعات المستحقة، كذلك مخالصة المدرب السابق الهولندي هينك تين كات والمهاجم الصربي الكسندر بيزيتش. وقررت إدارة النادي عدم تقليص الديون في الوقت الراهن حتى يتم سداد أجزاء من مستحقات اللاعبين دون الحصول على شهادة الكفاءة المالية التي تتيح التعاقد مع محترفين جدد.

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