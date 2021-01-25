شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو: بايل يجب أن يقاتل ليعود إلى تشكيلة توتنهام والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - أ ف ب

صرح المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الاثنين، أنه يتعيّن على الجناح الويلزي غاريث بايل أن يقاتل في التمارين لينتزع مركزاً في تشكيلة توتنهام الإنجليزي لكرة القدم.

وعاد اللاعب البالغ 31 عاماً إلى توتنهام على سبيل الإعارة من ريال مدريد الإسباني، حيث عانى صعوبات في تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

لكنه تأثر من تراجع لياقته البدنية ودفع به مدربه تقريباً في مباريات مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، فخاض 45 دقيقة فقط في الدوري المحلي منذ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وقال مورينيو: «لا يمكنني تقديم الدقائق للاعبين. لكننا نعرف الصعوبات التي عاناها في الموسمين الماضيين، نعرف انه وصل مصابا وعانى مطبات صغيرة هذا الموسم». وأضاف: «الشيء الأهم بالنسبة إليه أن يبقى مستقراً في التمارين دون مشكلات».

وتابع المدرب البرتغالي:«عندما يتدرب لاعب باستقرار وكثافة مرتفعة ودون مشكلات، عندها يصبح جاهزاً، ليس لخوض الدقائق، لكن لكسب الدقائق، وهذا شيء مختلف».

ويتوق بايل للعودة الى الملاعب خصوصا في ظل استعداد منتخب بلاده لخوض كأس أوروبا الصيف المقبل.