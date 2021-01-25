الخطيب لأبو جريشة: "اللي هتقنعه يلعب للإسماعيلي هوافق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، كواليس المكالمة الهاتفية التي جمعت بين علي أبوجريشة، الذي يعمل بشكل ودي في الإسماعيلي، مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

وتواجد علي أبوجريشة في مقر الأهلي اليوم الاثنين وعقد جلسة مع مسؤولي النادي الأحمر للاستفسار حول إمكانية ضم رامي ربيعة مدافع الفريق وبعض اللاعبين الشباب لدعم صفوف الإسماعيلي.

وقال عدلي القيعي، في برنامجه "ملك وكتابة" عبر قناة "الأهلي": "علي أبوجريشة تواصل معي لضم بعض اللاعبين من الأهلي، فطلبت منه الانتظار حتى أتحدث مع الخطيب قبل الرد عليه".

وأضاف: "أبلغت علي أبوجريشة أن محمود الخطيب ينتظر أن يتصل به، ثم عاد لي بعد نصف الساعة، وقال إن المكالمة كانت رائعة، وتمت مناقشة العديد من التفاصيل وطرح بعض الترشحيات خلالها".

وأتم: "الخطيب قال لعلي أبوجريشة (أي لاعب في الأهلي ستتمكن من إقناعه باللعب للإسماعيلي سأوافق عليه، وسأرشح لك بعض اللاعبين الصاعدين المميزين من أجل الانضمام للإسماعيلي)".