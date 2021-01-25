منافس مصر.. الدنمارك 17 - 15 كرواتيا.. 3 منتخبات تتنافس على بطاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

اكتسح منتخب الدنمارك، منافسه كرواتيا بنتيجة 38-26 في الجولة الأخيرةمن الدور الرئيسي بالمجموعة الثانية ببطولة العالم لكرة اليد المقامة في مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري.

وكان المنتخب الدنماركي ضمن صدارة المجموعة الثانية، منذ الجولة الماضية، ليضرب موعدا مع مصر في ربع النهائي.

وأدى فوز المنتخب الدنماركي إلى تأهل منتخب قطر كثاني المجموعة برصيد 6 نقاط ليواجه المنتخب السويدي في دور الـ8 للبطولة.

وكان المنتخب القطري استطاع الفوز على المنتخب الأرجنتيني بالجولة الأخيرة للمجموعة ليقصي التانجو بفارق المواجهات المباشر، فيما حل منتخب كرواتيا رابعا برصيد 5 نقاط.

وتقام مباريات ربع نهائي بطولة العالم يوم الأربعاء المقبل، بعد اكتمال كافة المقاعد.