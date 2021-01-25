محمود الخطيب رئيسًا لبعثة الأهلي في مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
أعلن الأهلي أن محمود الخطيب، رئيس النادي، سيترأس بعثة الفريق التي تتوجه إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية، التي تقام خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.
واعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي خلال اجتماعه الذي عقد اليوم الإثنين بمقر النادي بالجزيرة، تشكيل البعثة التي ستسافر إلى قطر يوم الجمعة المقبل.
مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اعتمد خلال اجتماعه الذي عقد مساء اليوم الاثنين بمقر الجزيرة، تشكيل البعثة التي تسافر إلى قطر يوم الجمعة المقبل.
وتقرر سفر الأهلي إلى قطر على متن طائرة خاصة.
وسيترأس بعثة الأهلي في مونديال الأندية محمود الخطيب رئيس النادي، وفقا لما أعلنه الموقع الرسمي للأحمر.
وتضم البعثة إلى جانب فريق الكرة والجهاز الفني والإداري والطبي كلا من:
- المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس الإدارة ومنسق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
- العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي والمنسق الأمني لدى "فيفا" عن الأهلي.
- جمال جبر، مدير إدارة الإعلام.
- الدكتور محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية، لمتابعة كافة الإجراءات الطبية.
- أمير توفيق، مدير إدارة التعاقدات والتسويق.
- أشرف عمر، نائب مدير إدارة التعاقدات والتسويق.
- حنان الزيني، مسؤول تراخيص اللوائح لدى الأهلي.
ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة ممثلًا عن قارة إفريقيا، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة.
وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية التي أقيمت في سويسرا عن مواجهة الأهلي فريق الدحيل القطري في الدور الثاني يوم 4 فبراير المقبل، على أن يتأهل الفريق الفائز منهما لملاقاة بايرن ميونيخ الألماني في نصف النهائي يوم 8 فبراير المقبل.
وسبق أن حقق الأهلي الفوز بالمركز الثالث وتوج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية عام 2006.