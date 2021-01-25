محمود الخطيب رئيسًا لبعثة الأهلي في مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن الأهلي أن محمود الخطيب، رئيس النادي، سيترأس بعثة الفريق التي تتوجه إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية، التي تقام خلال الفترة من 4 إلى 11 ‏فبراير المقبل.

واعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي خلال اجتماعه الذي عقد اليوم الإثنين بمقر النادي بالجزيرة، تشكيل ‏البعثة التي ستسافر إلى قطر يوم الجمعة المقبل.‏

مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اعتمد خلال اجتماعه الذي عقد مساء ‏اليوم الاثنين بمقر الجزيرة، تشكيل البعثة التي تسافر إلى قطر يوم الجمعة المقبل.

وتقرر سفر الأهلي إلى قطر على متن طائرة ‏خاصة.

وسيترأس بعثة الأهلي في مونديال الأندية محمود الخطيب رئيس النادي، وفقا لما أعلنه الموقع الرسمي للأحمر.

وتضم البعثة إلى جانب فريق الكرة والجهاز الفني والإداري والطبي كلا من:

- المهندس خالد مرتجي، عضو ‏مجلس الإدارة ومنسق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

- العميد محمد مرجان، المدير ‏التنفيذي للنادي والمنسق الأمني لدى "فيفا" عن الأهلي.

- جمال جبر، مدير إدارة الإعلام.

- الدكتور محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية، لمتابعة كافة الإجراءات الطبية.

- أمير توفيق، مدير ‏إدارة التعاقدات والتسويق.

- أشرف عمر، نائب مدير إدارة التعاقدات والتسويق.

- حنان الزيني، مسؤول تراخيص اللوائح لدى ‏الأهلي.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة ممثلًا عن قارة إفريقيا، بعد تتويجه ‏بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة.‏

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية التي أقيمت في سويسرا عن مواجهة الأهلي فريق الدحيل ‏القطري في الدور الثاني يوم 4 فبراير المقبل، على أن يتأهل الفريق الفائز منهما لملاقاة بايرن ميونيخ ‏الألماني في نصف النهائي يوم 8 فبراير المقبل.‏

وسبق أن حقق الأهلي الفوز بالمركز الثالث وتوج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية عام 2006.