خاص.. أول رد رسمي على "تسمم" لاعبي سلوفينيا في مونديال مصر لكرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام زايد:

أبدى المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة الي ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم، تعجبه من بيان الاتحاد السلوفيني بشأن تسمم عدد من لاعبيه قبيل مباراتهم مع منتخب مصر في ختام الدور الرئيسي لبطولة العالم المقامة حاليا في مصر، والتي انتهت بالتعادل 25-25، ليتأهل "الفراعنة" إلى ربع النهائي ويغادر منتخب سلوفينيا البطولة.

وقال نصر في تصريحات لـ"الخليج 365": "هذا كلام عجيب، لعبوا بكل قوتهم وقطعوا تيشيرتات لاعبينا بهذا الشكل ثم يشتكوا من تسمم الطعام"، مضيفا: "فندق الإقامة يضم العديد من المنتخبات والمنظمين، ونظام الأكل بوفيه مفتوح، ويقيم معهم في نفس الجناح منتخب بيلاروسيا، فلماذا لم يشتك أحد من الطعام؟!، وهل تكون الشكوى بعد إقامة استمرت 11 يوما؟ وإذا كانت هناك مشكلة في الطعام كيف لعبوا المباراة بشكل طبيعي؟!، هذا الأمر غير مقبول تماما، فالمنتخبات تتلقى أفضل خدمات فندقية وطبية وخدية خلال إقامتهم في مصر".

وأكد نصر أن الاتحاد الدولي لكرة اليد سيرد على بيان سلوفينيا، لأن ممثلي الاتحاد الدولي يشاهدون بأنفسهم كيف تسير الأمور التنظيمية والتي أشاد بها جميع المشاركين في مونديال مصر.

وأشار نصر إلى أن المنتخب السلوفيني سافر إلى بلاده اليوم الإثنين، بعد نهاية مشواره في البطولة عقب خروجه من الدور الرئيسي بعد تعادله مع منتخب مصر 25-25.