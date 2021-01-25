قطر تهزم الأرجنتين وتنتظر هدية من الدنمارك للتأهل لربع نهائي المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

فاز منتخب قطر على نظيره الأرجنتيني، مساء اليوم الإثنين، بنتيجة 26 -25 ، في الجولة الأخير بالدوري الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد 2021.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الأرجنتيني على نظيره القطري بنتيجة 13-12، بعدما حافظ على تقدمه منذ الدقيقة الأولى من زمن المباراة.

ومع بداية الشوط الثاني أدرك المنتخب القطري التعادل بنتيجة 13-13، لكنها لم تستمر طويلا حتى عاد منتخب الأرجنتين وواصل التقدم ليصل إلى 19 -15 مع حلول الدقيقة 38.

وفي الدقيقة 49 تقدم منتخب قطر لأول مرة في المباراة على الأرجنتين بنتيجة 21-20 لكنه لم يستمر طويلا ليتمكن التانجو من ادراك التعادل سريعا.

وانتفض منتخب قطر في اخر 10 دقائق وتقدم بفارق هدفين على الأرجنتين، لتنتهي المباراة في النهاية لصالح قطر بنتيجة 26-25.

وبتلك النتيجة، تساوي منتخب الأرجنتين ونظيره القطري في عدد النقاط لكن الأخير يتفوق عليه في المواجهات المباشرة.

ويأتي كرواتيا في المركز الرابع برصيد 5 نقاط وفي حال الفوز في مباراته الأخيرة أمام الدنمارك سيصل إلي النقطة السابعة ويضمن التأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد.

وتملك الأرجنتين فرصة للتأهل في حال تعادل الدنمارك مع كرواتيا، حيث سيتساوي الثلاث منتخبات برصيد 6 نقاط، وبالعودة للمواجهات المباشرة سنجد ان الأرجنتين فازت على كرواتيا 23-19 لكنها خسرت أمام قطر بنتيجة 25-26، والعنابي سقط أمام كوراتيا بنتيجة 24-26.

وفي تلك الحالة سيتم اللجوء إلى فارق الأهداف الذي يصب في مصلحة الأرجنتين.