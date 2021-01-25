رمضان والسعيد على رأس قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمته التي ستخوض مباراة الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحل الأهلي ضيفا على بيراميدز في السابعة والنصف من مساء الثلاثاء على ملعب ستاد الدفاع الجوي في الجولة العاشرة من المسابقة المحلية.

وعاد محمود وادي مهاجم بيراميدز إلى قائمة الفريق بعد تقليص عقوبة إيقافه من 8 إلى 4 مباريات، فيما يغيب كل من محمد حمدي ومحمد فاروق وأحمد حمودي للإصابة.

وضمت قائمة بيراميدز 20 لاعبًا لمواجهة الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي- أحمد الشناوي.

الدفاع: أحمد أيمن منصور- علي جبر- طارق طه- أحمد فتحي- أحمد سامي.

الوسط: عمر جابر- إيريك تراوري- إسلام عيسى- رمضان صبحي- أحمد توفيق- نبيل دونجا- عبدالله السعيد- محمود حمادة- إبراهيم عادل- محمود صابر.

وفي الهجوم: جون أنطوي- دودو الجباس- محمود وادي.

يُذكر أن الأهلي يحتل صدارة الدوري المصري بـ20 نقطة، فيما يأتي بيراميدز في المرتبة الخامسة بجدول الترتيب، بعد خوض الفريقين ثماني مباريات حتى الآن.